В стране прошёл Всероссийский день бега «Кросс нации»

Source: Russia Ministry of Sport

18 сентября в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» в большинстве регионов страны прошёл Всероссийский день бега «Кросс нации» – самое масштабное по количеству участников и географическому охвату спортивное мероприятие.

Организаторами «Кросса нации» являются Министерство спорта Российской Федерации и Всероссийская федерация лёгкой атлетики при поддержке органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта.

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветствие в адрес участников и организаторов «Кросса нации», в котором говорится:

«Уважаемые друзья!

Рад приветствовать вас и поздравить со стартом Всероссийского дня бега «Кросс нации».

День бега широко отмечается по всей стране, объединяет сотни тысяч человек разного возраста. Это действительно уникальный проект, который уже стал неотъемлемой частью массового физкультурного движения России. И потому отрадно, что, несмотря на сложную обстановку, связанную с эпидемией коронавируса, традиции «Кросса нации» не прервались. Хотел бы поблагодарить организаторов за инициативность и преданность делу, за внимательный, бережный подход к здоровью участников.

Уверен, что День бега пройдёт с успехом, вовлечёт в свою орбиту многочисленных энтузиастов, вдохновит ещё больше граждан выбрать активный образ жизни.

Желаю вам спортивной удачи и всего самого доброго».

Около миллиона человек в 12-00 часов по местному времени вышли на старт в 68 субъектах Российской Федерации. В связи с ограничительными мерами, связанными с предупреждением распространения коронавирусной инфекции, в 13 субъектах соревнования были перенесены на более поздние сроки, в четырёх регионах соревнования были отменены.

Наиболее массово старты «Кросса нации» прошли в Республиках Башкортостан, Татарстан и Чувашии, Красноярском крае, Свердловской области, Москве и Санкт-Петербурге.

В мероприятии приняли участие профессиональные спортсмены и любители спорта: взрослые, люди старшего возраста, студенты, учащиеся, дети дошкольного и младшего школьного возраста.

Победителям и призёрам соревнований в каждом субъекте были вручены памятные кубки, медали и дипломы Минспорта России.

Фото: Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга

Пресс-служба Минспорта России

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