В. Полетаев обсудил с жителями Республики Алтай вопросы развития территорий

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил сельские поселения в Усть-Канском районе.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай Владимир Полетаев ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай в рамках поездки в регион посетил села Усть-Канского района.

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В Мендур-Сокконском сельском поселении сенатор провел встречу с жителями. Обсуждались вопросы развития сельского поселения, необходимость строительства нового здания для школы и детского сада.

Сенатор отметил усилия преподавателей и родителей по улучшению образовательной среды и подчеркнул, что дети должны обучаться в новом, оборудованном здании. «Здесь необходимы совместные усилия. В первую очередь, в подготовке необходимого пакета документов руководством района».

Владимир Полетаев в рамках поездки в регион посетил села Усть-Канского района

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Владимир Полетаев в рамках поездки в регион посетил села Усть-Канского района

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Владимир Полетаев в рамках поездки в регион посетил села Усть-Канского района

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Владимир Полетаев в рамках поездки в регион посетил села Усть-Канского района

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На встрече с руководителями организаций, главами сельских поселений Владимир Полетаев обсудил прошедшие в Совете Федерации Дни Республики Алтай. Отдельно рассмотрены пункты постановления СФ «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Алтай». Сенатор отметил, что позиции постановления напрямую касаются строительства социально-ориентированных объектов на территории района.

Почтить память своего дедушки, участника Великой Отечественной войны Владимира Кузьмича Полетаева сенатор прибыл в Ябоганское сельское поселение. В церемонии возложения цветов приняли участие члены региональной общественной организации Республики Алтай «Женщины Алтая – Алтайдын Эпшилери».

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