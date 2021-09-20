Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы обсудили практику применения системного подхода к комплексному развитию территорий региона.

Состоялось расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера в рамках Программы проведения Дней Курганской области в Совете Федерации 20–22 сентября 2021 г. на тему «О практике применения системного подхода к комплексному развитию территорий Курганской области».

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«Решение вопросов социально–экономического развития муниципальных образований, а также реализации на территории субъекта Федерации мероприятий национальных проектов, федеральных и региональных государственных программ, безусловно, требует системного, комплексного подхода. В регионе такой подход реализован путем принятия Комплексного плана развития территорий Курганской области на 2020 – 2024 гг. План аккумулирует мероприятия по всем муниципальным районам, муниципальным и городским округам. В нем отражены проекты по развитию социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры», — отметил законодатель.

Опыт построения единой системы управления развитием региона является весьма успешным, позволяет эффективно распределять ресурсы, планировать мероприятия и контролировать их исполнение. Эта практика достойна распространения

Сенатор обратил внимание, что при реализации Комплексного плана активно используются цифровые инструменты. Электронный информационный ресурс дает жителям региона возможность получить доступ ко всей информации в режиме реального времени, в том числе с использованием интерактивной карты. «Такой опыт построения единой системы управления развитием региона является весьма успешным, позволяет эффективно распределять ресурсы, планировать мероприятия и контролировать их исполнение. Эта практика достойна распространения», — считает Владимир Городецкий.

Парламентарий также указал на такой важный вопрос, как модернизация систем водоснабжения и водоотведения в городе Кургане. «Правительство региона просит поддержать предложения о выделении дополнительных ассигнований федерального бюджета на софинансирование этого мероприятия в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области на 2020–2024 годы, утвержденной Правительством РФ», — сказал законодатель.

Заместитель губернатора Курганской области по экономической политике Владимир Архипов рассказал о практике применения системного подхода к комплексному развитию территорий региона.

По итогам обсуждения Комитет предложил включить в проект постановления Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Курганской области» ряд положений. В частности, рекомендовать Министерству экономического развития РФ рассмотреть вопрос о подготовке совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и губернатором Курганской области предложений по софинансированию в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития региона на 2020–2024 гг. таких мероприятий, как реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в городе Кургане.

Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Владимир Городецкий

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Кроме того, Министерству экономического развития РФ рекомендовано рассмотреть возможность масштабирования практики Курганской области по применению системного подхода к комплексному развитию территорий муниципальных образований.

В заседании Комитета СФ приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Курганской области Елена Перминова, ПерминоваЕлена Алексеевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Курганской области член Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Курганской области Сергей Муратов, МуратовСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курганской области сенаторы Российской Федерации, представители профильных министерств и ведомств, делегации Курганской области.

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