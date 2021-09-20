Встреча с Председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Элла Александровна, здравствуйте!

Э.Памфилова: Здравствуйте, Владимир Владимирович!

В.Путин: Элла Александровна, мы должны обсудить с Вами и поговорим – собрались для этого, встречаемся для того, чтобы поговорить о том, как прошли выборы в парламент страны, в Государственную Думу.

Но начать все-таки мне придется с другого. Начать хочу со слов соболезнования в связи с трагедией, которая произошла сегодня в Перми. Прекрасно понимаю при этом, что никакие слова сочувствия не могут заглушить горечь потерь, боль от этих потерь, особенно когда речь идет о молодых, только начинающих свою жизнь людях. Это огромная беда, и не только для семей, которые потеряли своих детей, но и для всей страны.

Правоохранительные органы сделают все необходимое, для того чтобы расследовать это ужасное преступление, выяснить причины случившегося. А региональные и федеральные власти предпримут все необходимые действия, для того чтобы поддержать пострадавших и семьи погибших ребят.

Элла Александровна, пожалуйста, слушаю Вас.

Продолжение следует.

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