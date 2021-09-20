А. Савин: «Хлудневская игрушка» станет региональным брендом Калужской области

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел совещание в Калуге, где обсуждались вопросы регистрации и продвижения регионального бренда.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Калужской области Александр Савин СавинАлександр Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Калужской области в ходе поездки в регион провел совещание по работе над регистрацией и продвижением бренда «Хлудневская игрушка».

Совет Федерации как палата регионов уделяет большое внимание вопросам повышения туристической привлекательности субъектов Федерации, создания региональных брендов

Сенатор отметил, что Совет Федерации как палата регионов уделяет большое внимание вопросам повышения туристической привлекательности субъектов Федерации, создания региональных брендов.

Александр Савин рассказал, что в Калужской области проводилась работа по подготовке создания регионального культурно-исторического бренда. «В результате были выбраны несколько народных промыслов. В данный момент всем необходимым критериям бренда соответствует «Хлудневская игрушка», производство которой находится в селе Брынь Думиничского района Калужской области».

Александр Савин в ходе поездки в регион провел совещание по работе над регистрацией и продвижением бренда «Хлудневская игрушка»

Министр культуры Калужской области Павел Суслов отметил, что Хлудневская игрушка признана как промысел, в настоящее время идет подготовка итогового пакета документов для передачи в Роспатент.

Глава администрации Думиничского района Сергей Булыгин поделился планами создания Центра поддержки Хлудневской игрушки и развития села Брынь как туристического объекта.

Александр Савин пообещал оказывать всяческое содействие продвижению данной инициативы.

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