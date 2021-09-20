Алексей Миллер и Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез обсудили сотрудничество в газовой сфере

Source: Gazprom in Russian

Релиз

20 сентября 2021, 17:00

Сегодня состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Министра энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Фатиха Донмеза.

На встрече обсуждались ход и перспективы сотрудничества в газовой сфере. В частности, речь шла о поставках газа. Стороны высоко оценили работу газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток», которые надежно транспортируют российский газ через Черное море потребителям.

Справка

С 1 января по 19 сентября 2021 года «Газпром» поставил в Турцию 20,3 млрд куб. м газа. Это исторически рекордный объем для данного периода и на 153% (на 12,3 млрд куб. м) больше, чем в 2020 году (8 млрд куб. м).

Управление информации ПАО «Газпром»

«Газпром» в социальных сетях

Последние новости по теме

MIL OSI