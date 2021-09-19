Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата#РКС#НПО Радиоприбор20.09.2021 00:45

95 лет со дня рождения Ивана Георгиевича Мягкова

Сегодня, 20 сентября 2021 года, исполняется 95 лет со дня рождения руководителя работ, специалиста в области создания бортовых и наземных приборов и комплексов для ракетно-космической техники, лауреата Государственной премии СССР Ивана Георгиевича Мягкова.

Окончил Рязанский радиотехнический институт: радиоинженер (1957 г.). С 1958 года работал на заводе «Радиоприбор» (Российские космические системы, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), г. Москва: прошел трудовой путь от старшего инженера до директора завода «Радиоприбор» — первого заместителя генерального директора НПО «Радиоприбор» (1978-1981 гг.).

Внес вклад в развитие космического приборостроения, разработку и изготовление большой номенклатуры бортовых и наземных приборов и комплексов оборонного и гражданского назначения.

Лауреат Государственной премии СССР (1970 г.). Награжден орденами Октябрьской Революции (1979 г.), Трудового Красного Знамени (1974 г.), «Знак Почета» (1966 г.), медалями.

Выдающийся руководитель работ в области создания бортовых и наземных приборов и комплексов оборонного и гражданского назначения Иван Георгиевич Мягков скончался 15 ноября 1981 года.

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