Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата#НПО Энергомаш19.09.2021 05:30

85 лет Виктору Константиновичу Медведеву

Сегодня, 19 сентября 2021 года, исполняется 85 лет специалисту в области наземных и летных испытаний жидкостных ракетных двигателей, Лауреату премии Правительства РФ Виктору Константиновичу Медведеву.

Окончил Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана: инженер-механик (1960 г.). С 1960 года работает в Научно-производственном объединении «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»): инженер, ведущий инженер-экспериментатор, начальник лаборатории, с 2001 года — заместитель начальника отдела, с 2004 года — главный специалист испытательного комплекса.

Внес большой вклад в отработку жидкостных ракетных двигателей, в т.ч. РД-253, РД170/171, РД-180. Участник межведомственных аварийных комиссий.

Лауреат премии Правительства РФ (2000 г.). Награжден орденом «Знак Почета» (1990 г.), медалями «За доблестный труд» (1970 г.), «За трудовое отличие» (1976 г.).

MIL OSI