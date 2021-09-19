Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-65#ЦИК19.09.2021 12:51

Состоялся сеанс связи между МКС и ЦИК России

В воскресенье, 19 сентября 2021 года, Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Российской Федерации Элла Памфилова провела сеанс прямой связи с Международной космической станцией. На связь с ЦИК (г. Москва) вышли российские члены экипажа длительной экспедиции МКС-65, космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров.

Олег Новицкий и Петр Дубров 17 сентября проголосовали на выборах в Госдуму с борта Международной космической станции. Дубров отдал свой голос через доверенное лицо на Земле — заместителя начальника Центра подготовки космонавтов по подготовке космонавтов — командира отряда космонавтов Роскосмоса Олега Кононенко, а Новицкий в свою очередь воспользовался возможностью электронного голосования через официальный портал мэра и правительства города Москвы.

Космонавт Роскосмоса Олег Новицкий сегодня отметил, что голосование на борту МКС прошло без проблем.

«Благодаря науке получилась такая возможность выполнить голосование „онлайн“ даже с борта Международной космической станции», — заявил он.

Он также пожелал россиянам сделать правильный выбор, так как от этого будет зависеть судьба страны.

«Хотим пожелать россиянам, чтобы, прежде всего, что касается выборов депутатов в Государственную думу, сделать правильный выбор, потому что от этого выбора будет зависеть судьба страны, судьба каждого человека в отдельности, я больше чем уверен, что выбор будет правильный», — отметил Олег Новицкий.

С 17 по 19 сентября 2021 года в РФ проходят выборы в Госдуму. Одновременно с ними проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.

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