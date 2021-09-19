Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Байконур#Пилотируемая космонавтика#Союз МС-19#МКС-66#Вызов19.09.2021 17:10

Первый день тренировочных занятий на космодроме Байконур

Воскресенье на космодроме Байконур — это первый день тренировочных занятий для космонавтов и участников космического полета. 19 сентября прошла первая тренировка основного и дублирующего экипажей транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19» к предстоящему полёту по программе 66-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию.

В соответствии с графиком подготовки утром оба экипажа прибыли в монтажно-испытательный корпус площадки № 254 для прохождения первой тренировки в корабле. Под контролем специалистов дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос» они примерили полётные скафандры «Сокол КВ-2», протестировали их на герметичность и заняли места в корабле «Союз МС-19». После чего ознакомились с местами размещения грузов в бытовом отсеке и спускаемом аппарате, выполнили работу с оборудованием, с которым предстоит работать на борту Международной космической станции.

Дальнейшие занятия участников экспедиции на Байконуре включают тренировки по ручному причаливанию пилотируемого корабля «Союз МС» к российскому сегменту МКС, контроль укладок с научным оборудованием для проведения космических экспериментов, отработку баллистических операций и другие подготовительные процедуры. Завтра экипажи продолжат предстартовую подготовку в Испытательном учебно-тренировочном центре.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» запланирован на 5 октября 2021 года. В составе основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию — Антон Шкаплеров (командир корабля), Клим Шипенко и Юлия Пересильд (участники космического полета), их дублёрами являются Олег Артемьев (командир корабля), Алексей Дудин и Алена Мордовина (участники космического полета).

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