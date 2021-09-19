К. Косачев: Созданы все условия для эффективной работы международных наблюдателей на выборах в России

Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ рассказал о международном наблюдении на выборах в Государственную Думу.

Заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл выступил на заседании Центральной избирательной комиссии России. Он рассказал о работе международных наблюдателей на выборах и ответил на вопросы журналистов.

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В Россию приехало 245 наблюдателей из 59 стран мира. Они представляют международные организации и парламенты ряда стран.

По линии двустороннего межпарламентского сотрудничества по приглашению Совета Федерации на выборах работают наблюдатели из Азербайджана, Армении, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, ЮАР, Индонезии, Пакистана, Египта и Мексики. Общая численность парламентских делегаций – 46 человек с учетом делегации Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ.

В Совете Федерации уже состоялся ряд встреч в рамках визита иностранных наблюдателей, рассказал Константин Косачев. «По их итогам можно сказать, что в нашей стране для международных наблюдателей созданы все условия для работы. Ни об одном случае нарушений их прав, других ситуациях, вызывающих обеспокоенность наблюдателей, мы не услышали. Это свидетельствует о том, что наша политическая система устойчива и продолжает развиваться от одного избирательного цикла к другому. Зарубежные коллеги тоже это отмечают», — сказал вице-спикер СФ.

Константин Косачев также отметил, что некоторые государства приняли решение не направлять национальные парламентские делегации наблюдателей. В ряде случаев, как, например, в Индии, это вызвано сложной эпидемиологической обстановкой в этой стране. Председатель Сената Италии и Председатель Парламента Республики Молдова сообщили, что делегации наблюдателей не смогут приехать в связи с плотным графиком парламентской деятельности в этот период. Сенат Франции сообщил, что он направляет сенаторов наблюдать за выборами только в составе международных парламентских организаций.

Константин Косачев выступил на заседании Центральной избирательной комиссии России

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Константин Косачев выступил на заседании Центральной избирательной комиссии России

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Константин Косачев выступил на заседании Центральной избирательной комиссии России

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Константин Косачев выступил на заседании Центральной избирательной комиссии России

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Константин Косачев

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Константин Косачев выступил на заседании Центральной избирательной комиссии России

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Константин Косачев

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Константин Косачев выступил на заседании Центральной избирательной комиссии России

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В наблюдении за выборами не принимают участие также представители ОБСЕ. «Из‑за введенных Россией ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, ОБСЕ объявила о том, что не будет направлять своих представителей. Вместе с тем, надо заметить, что им было предложено направить достаточно представительную делегацию», — подчеркнул Константин Косачев. Он отметил, что методология определения числа наблюдателей, которой руководствуется БДИПЧ ОБСЕ, является самопроизвольной, непрозрачной и ни с кем не согласована, включая саму Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, отметил сенатор.

Отвечая на вопросы журналистов, Константин Косачев, рассказал об инициативе России по формированию общепризнанных критериев наблюдения за выборами и их оценки, определения количества наблюдателей – в привязке к общему числу избирателей и избирательных участков. «Мы предлагаем ОБСЕ обсудить, подготовить и заключить международную конвенцию по наблюдению за выборами со всеми этими критериями», — сказал вице-спикер СФ.

Он напомнил, что в ходе недавно состоявшегося визита в Австрию делегации верхней палаты во главе с Председателем СФ Валентиной Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга этот вопрос поднимался во время встречи с Председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргаретой Седерфельт.

Деятельность иностранных (международных) наблюдателей на выборах в РФ регулируется международными договорами Российской Федерации, федеральными законами «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», иными федеральными законами.

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