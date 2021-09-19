Source: Russia Federal Space

#космическая связь#Орбитальные группировки#Экспресс-АМ519.09.2021 21:22

«Космическая связь» обеспечила жителей еще четырех труднодоступных посёлков Якутии спутниковой связью

В четверг, 16 сентября 2021 года, еще в четырех поселках арктической зоны Якутии торжественно «включили» спутниковый интернет и связь. Мероприятие проводилось в онлайн-формате при участии правительства республики Саха (Якутия), ФГУП «Космическая связь» и оператора АрктикТелеком.

«Космическая связь» предоставила спутниковую емкость космического аппарата «Экспресс-АМ5» в позиции 140 град. в.д., а также технические средства ЦКС «Хабаровск». Специалисты АрктикТелеком установили наземное оборудование в четырех отдаленных поселениях: Абый Абыйского улуса, Алысардах и Бётенкёс Верхоянского района и Налимск Среднеколымского района с общей численностью населения около 2 тысяч человек. В планах — подключение села Березовка.

Теперь уже около 150 населенных пунктов республики получают доступ к связи и интернету с помощью спутников ГП КС. У жителей этих поселков есть возможность пользоваться услугами телемедицины, сервисами дистанционного образования, государственными услугами, решениями для удаленной работы, видеоконференцсвязи.

Также рассматривается возможность участия в подключении удаленных социально значимых объектов с помощью спутниковой связи, которая для таких территорий, куда не всегда возможно провести оптоволокно или сотовую связь, является оптимальным решением. Как заявил генеральный директор ФГУП «Космическая связь» Алексей Волин, данный проект для ГП КС приоритетный.

«Нам крайне приятно, что сегодня состоялось это событие, и спутниковая связь и интернет теперь будут в еще четырех населенных пунктах уже родной нам Якутии. Ранее мы достаточно тесно взаимодействовали с правительством республики, когда создавали инфраструктуру для цифрового телевидения, — отмечает Алексей Волин. — Тогда мы с коллегами научились решать множество важных вопросов по подключению и доставке оборудования в труднодоступные районы. До конца года мы планируем также запустить два спутника „Экспресс-АМУ3“ и „АМУ7“, один из них будет работать на Дальнем Востоке и покрывать Якутию. Поэтому у нас впереди большие планы».

Заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Сергей Местников в свою очередь подчеркнул, что ГП КС является одним из основных операторов спутниковой связи в стране и широко представлен в Арктической зоне по всей России.

«Итогом совместного труда является сегодняшнее торжественное мероприятие по запуску сети по каналам космической связи в населенных пунктах республики. И в каждом из них организованы спутниковые каналы связи со скоростью 5Мбит/с и 2Мбит/с в обратном направлении, что безусловно позволит предоставлять населению качественную Интернет-связь и ШПД».

Как добавил генеральный директор Акционерного общества «АрктикТелеком» Андрей Ребров, ГП КС является давним надежным партнером компании. «У нас многолетний опыт совместной работы с оператором „Космическая связь“. По каналам, арендуемым у ГП КС, „АрктикТелеком“ обеспечивает услуги по трансляции региональных программ телевидения и радиовещания в 351 населенном пункте со 100% охватом всей территории нашей республики. Убежден, что наш с ГП КС проект по организации магистрального спутникового канала связи и построении инфраструктуры последней мили будет востребован и населением и внесет свой вклад в социально-экономическое развитие республики».

Источник: Космическая связь

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