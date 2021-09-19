Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#НПО автоматики#Дмитрий Рогозин#Молодые профессионалы19.09.2021 10:50

Дмитрий Рогозин пригласил победителей чемпионата «Молодые профессионалы» на пуск ракеты

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пригласил победителей и призеров VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) сотрудников Научно-производственного объединения автоматики имени академика Н.А. Семихатова (входит в Роскосмос) на один из пусков ракеты с космодромов Восточный или Байконур.

«Я вас приглашаю, прошу директора это организовать, мы поможем приехать на один из пусков до конца этого года. Либо на Восточный, либо на Байконур», — сказал он во время посещения предприятия в Екатеринбурге.

НПО автоматики им. академика Н.А. Семихатова — одно из крупнейших предприятий России в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для космической техники, автоматизации технологических процессов в промышленности.

Источник: ТАСС15 сентября 2021 года, 15:27

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