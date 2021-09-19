Source: Russia – Council of the Federation

Председатель СФ проголосовала на выборах депутатов Государственной Думы на одном из избирательных участков Санкт-Петербурга.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга приняла участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы 8 созыва. Глава СФ проголосовала на избирательном участке № 2237 Северной столицы.

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Валентина Матвиенко, представляющая в СФ исполнительный орган государственной власти г. Санкт-Петербурга, проголосовала также на выборах Законодательного собрания региона.

После голосования Валентина Матвиенко побеседовала с журналистами.

Выборы в Государственную Думу, депутатов региональных парламентов, глав субъектов – это важнейшее политическое событие, реализация гражданами своего конституционного права выбирать власть, определять стратегию развития страны, подчеркнула глава СФ. «В России все последние годы много внимания уделяется совершенствованию избирательного процесса, ведется серьезная подготовительная работа для того, чтобы выборы были прозрачными, демократичными, чтобы каждый избиратель был уверен: его голос будет зачтен, будет услышан».

Валентина Матвиенко отметила высокую конкуренцию на выборах. «В бюллетенях представлены 14 политических партий, большая конкуренция в одномандатных округах», — сказала спикер СФ.

По ее словам, на нынешних выборах использовано много новаций, которые обеспечивают их прозрачность и демократичность. «В этом году было использовано в два раза больше видеокамер на избирательных участках. Более 50 тысяч участков во всех субъектах Федерации оснащены видеокамерами, которые работают в круглосуточном режиме».

Председатель СФ Валентина Матвиенко приняла участие в голосовании на выборах в Государственную Думу

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Председатель СФ Валентина Матвиенко приняла участие в голосовании на выборах в Государственную Думу

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Председатель СФ Валентина Матвиенко приняла участие в голосовании на выборах в Государственную Думу

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Председатель СФ Валентина Матвиенко приняла участие в голосовании на выборах в Государственную Думу

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Председатель СФ Валентина Матвиенко приняла участие в голосовании на выборах в Государственную Думу

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Председатель СФ Валентина Матвиенко приняла участие в голосовании на выборах в Государственную Думу

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Председатель СФ Валентина Матвиенко приняла участие в голосовании на выборах в Государственную Думу

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В семи регионах отрабатывается возможность дистанционного электронного голосования, рассказала Валентина Матвиенко. «Система должна быть безупречной, чтобы ее невозможно было взломать».

Учитывая пандемию, обеспечены безопасные условия голосования, добавила глава верхней палаты. «Голосование организовано удобно, комфортно, безопасно. В течение трех дней каждый может выбрать наиболее удобное для него время для голосования. Это возможность привлечь как можно больше избирателей на выборы, повысить их легитимность».

Касаясь возможных нарушений в ходе голосования, Валентина Матвиенко сказала, что примеров таких меньше, чем на предыдущих выборах. «С теми, которые зафиксированы, разбирается Центральная избирательная комиссия, региональные комиссии. Наше законодательство очень строго подходит к оценке подобных нарушений».

Глава СФ отметила, что следит за организацией выборов во всех субъектах Федерации. «Идут позитивные отклики о самой организации выборов и удобстве для избирателей. Фейковых «вбросов» значительно больше, чем реальных сигналов о нарушениях. Они своевременно разоблачаются», — сказала Председатель СФ.

По ее словам, желающих повлиять на Россию извне достаточно. «Временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ отслеживала эту ситуацию, что называется, на дальних подступах. Мы владеем всеми фактами, внимательно за этим следим. Созданы инструменты, которые не позволяют кому бы то ни было со стороны влиять на результаты выборов, искажать их итоги».

На выборах работает большое количество зарубежных наблюдателей, сказала Валентина Матвиенко. «Многие из них уже отметили высокий уровень организации голосования».

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