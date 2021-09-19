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#Роскосмос#Космодромы#Байконур19.09.2021 08:20

В городе Байконуре началось строительство пяти 50-квартирных жилых домов

В 7а микрорайоне города Байконура началось строительство пяти 50-квартиных жилых домов. Строительные компании выполняют работы по отрывке котлованов для фундаментов будущих домов. Начаты работы по устройству инженерных коммуникаций. В новых домах будет расположено двести пятьдесят квартир, в том числе сто квартир — двухкомнатных, сто пятьдесят квартир — трехкомнатных.

Строительство домов выполняется за счет казахстанской стороны в соответствии с совместной российско-казахстанской Долгосрочной программой развития города Байконура, подписанной 22 января 2020 года главой администрации города Байконура Константином Бусыгиным и Специальным Представителем Президента Республики Казахстан на комплексе «Байконур» Бахытжаном Намаевым.

Заказчиком строительства новых городских объектов является Кармакшинский отдел строительства, архитектуры и градостроительства. Администрация города Байконура выполнила землеотвод участка для строительства, оказывает методическую помощь руководителям строительных компаний в организации въезда в город их сотрудников, техники, строительных материалов и решении других организационных вопросов.

Сдача объектов в эксплуатацию намечается на конец 2022 — начало 2023 года.

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