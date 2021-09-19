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#ГРЦ Макеева#Владимир Дегтярь#ЮУрГУ19.09.2021 18:18

Вузы и РАН: есть контакт!

В рамках Дней науки в Челябинской области состоялось выездное заседание Президиума Уральского отделения Российской академии наук. В нем принял участие генеральный директор, генеральный конструктор Государственного ракетного центра имени академика В.П. Макеева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), академик РАН Владимир Дегтярь.

Заседанию предшествовало открытие Представительства Уральского отделения Российской академии наук на площадке Челябинского государственного университета, созданное, прежде всего, для налаживания связи вузов с академией наук, в том числе для разработки новых технологий.

Поэтому повестка дня была тематической и касалась вопросов организации работы Представительства УрО РАН в Челябинской области, инфраструктурной интеграции ЧелГУ с РАН, а также развития сотрудничества ЮУрГУ с научными институтами УрО РАН.

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