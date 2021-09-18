Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Байконур#Союз МС-19#Вызов#Пилотируемая космонавтика#МКС-6619.09.2021 01:15

Экипажи «Союза МС-19» проведут первую «примерку» в своем корабле

Началом завершающего этапа подготовки к космическому полету являются предстартовые тренировки экипажей на космодроме Байконур. Накануне экипажи транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19» прилетели на космодром Байконур.

В воскресенье, 19 сентября 2021 года, основной и дублирующий экипажи длительной экспедиции МКС-66 проведут первую «примерку» на транспортном пилотируемом корабле «Союз МС-19». Его запуск к Международной космической станции запланирован на 5 октября со стартовой площадки № 31.

Сначала без полетных скафандров «Сокол КВ-2» космонавты ознакомятся с кораблем, размещением в бытовом отсеке необходимых грузов и состоянием систем. После облачения в них и проведения проверок на герметичность экипажи протестируют систему связи и работу системы взведения кресел, служащую для смягчения ударной нагрузки во время приземления. Данная «примерка» пройдет в монтажно-испытательном корпусе площадки № 254.

В течение предстоящих двух недель у экипажей пройдет заключительный этап подготовки к запуску. В состав основного экипажа входят космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров (четвертый полет на орбиту) и участники космического полета — кинорежиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд (у каждого первый полет). Их дублеры: космонавт Роскосмоса Олег Артемьев и участники космического полета — кинооператор Алексей Дудин, актриса Алена Мордовина соответственно.

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