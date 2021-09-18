Source: Russia Federal Space

#Московский Планетарий#Астрономия#Астероид18.09.2021 15:00

Рюгу — углеродистый астероид

«Хаябуса» (англ. Hayabusa) в переводе с японского означает «Сапсан». Это миссия Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) по доставке на Землю образцов грунта с астероидов. Космический аппарат «Хаябуса-1» успешно доставил капсулу с грунтом астероида Итокава (класс S) в 2010 году. Это были первые образцы грунта астероидов, когда-либо собранных в космосе. Цель миссии «Хаябуса-2» — доставка образцов грунта астероида класса C. В качестве объекта был выбран типичный околоземный астероид из группы Аполлонов — Рюгу (162173 Ryugu).

Астероид был открыт в 1999 года группой астрономов в обсерватории Сокорро. В 2015 году астероид получил официальное название — Рюгу. Название взято из японской сказки о рыбаке, который посетил волшебный подводный замок-дворец Рюгу-дзё — резиденцию властителя морской стихии. Запуск «Хаябуса-2» состоялся 3 декабря 2014 года с космодрома Танэгасима. 21 сентября 2018 года была совершена успешная мягкая посадка модулей-роботов на поверхность астероида.

Исследования зондов на астероиде показали, что поверхность Рюгу очень молода, её возраст оценивается примерно в 9 миллионов лет. При среднем диаметре астероида 920 метров на нём обнаружено 77 кратеров и 4400 крупных валунов. Самый большой валун имеет размер 160 × 120 × 70 метров и слишком велик, чтобы его происхождение можно было объяснить выбросом из метеоритного кратера. Вероятно, астероид был сформирован в результате распада более крупного объекта. Поверхность Рюгу пористая с низкой плотностью. Видимо, поэтому большинство астероидов класса C сгорают в атмосфере Земли.

После возврата капсулы количество извлечённого материала составило 5,4 грамма, что в 50 раз больше чем ожидалось. Образцы распределены по нескольким международным лабораториям и в настоящее время исследуются.

Источник: Московский планетарий

MIL OSI