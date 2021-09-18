Source: Russia Federal Space

#Роскосмос19.09.2021 00:00

Поздравляем с Днем оружейника!

19 сентября в нашей стране отмечается День оружейника — профессиональный праздник работников оборонно-промышленного комплекса, создателей отечественного оружия, а также специалистов, занимающихся историей развития оружейного дела и изучением традиций русского оружия.

Учреждение этого праздника — дань глубокого уважения многим поколениям мастеров оружейного дела в нашей стране. Их трудом и талантом создавались уникальные образцы оружия, формировались и закалялись легендарные профессиональные традиции.

В оборонно-промышленном комплексе работает более 2 млн человек, и среди них — сотрудники дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос». Сегодня развитие и модернизация оборонно-промышленного комплекса — важнейший государственный, национальный приоритет, а образцы отечественного оружия по праву считаются одними из лучших в мире.

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С праздником, уважаемые коллеги!

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