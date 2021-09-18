Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Большая перемена#Космодромы#Байконур18.09.2021 12:11

Победители конкурса «Большая Перемена» посетили Восточный

В субботу, 18 сентября 2021 года, победители Всероссийского конкурса «Большая Перемена» посетили космодром Восточный. На пути из города Москвы во Владивосток у ребят была возможность познакомиться с устройством самого нового и современного космодрома России.

Одни из самых талантливых учеников России узнали, как проходит сборка ракет-носителей, где подготавливаются космические аппараты, как выглядит стартовый стол ракеты-носителя «Союз-2» и что такое Мобильная башня обслуживания.

В конце дня ребята задали все интересующие вопросы Герою России, космонавту Роскосмоса Алексею Овчинину. Школьников интересовали абсолютно разные вопросы: как спать в условиях невесомости, сколько обычно длится космический полёт, как происходит подготовка к полету, будут ли запускать космонавтов с космодрома Восточный, какие ощущения во время внекорабельной деятельности, какие эксперименты проводятся на борту Международной космической станции и как выглядит наша планета из космоса?

Алексей Овчинин отметил: «Наша Земля очень хрупкая! Из космоса отчетливо видно, что наш общий дом нуждается в самом бережном отношении!»

Цель конкурса «Большая Перемена» — помочь учащимся раскрыть те способности, которые не попадают в традиционную систему обучения в школе и соответствующие предметные олимпиады. Организаторы этого проекта — АНО «Россия — страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ» и Российское движение школьников.

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