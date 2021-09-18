Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Пилотируемая космонавтика#МКС-66#Союз МС-19#Вызов#Космодромы#Байконур18.09.2021 13:30

На Байконур прибыли экипажи корабля «Союз МС-19»

Утром 18 сентября 2021 года в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина состоялись торжественные проводы основного и дублирующего экипажей 66-й экспедиции на Международную космическую станцию. В составе основного экипажа: космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров и участники космического полета — кинорежиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Их дублерами стали космонавт Олег Артемьев, кинооператор Алексей Дудин и актриса Алена Мордовина.

Спустя несколько часов они прибыли на космодром Байконур для завершения предстартовой подготовки. Сегодня с экипажами будут проведены инструктажи по работе на транспортном пилотируемом корабле «Союз МС-19», а также по проверке средств связи во время его примерки. После чего космонавты подготовят личные вещи для укладки на борт «Союза».

В течение предстоящих двух недель основному и дублирующему экипажам предстоит выполнить насыщенную программу тренировок, занятий и инструктажей, а также медицинские обследования. Так, 19 сентября 2021 года они проведут первую «примерку» в корабле «Союз МС-19». Они отработают механизм действий на местах, ознакомятся с бортовой документацией и выполнят ряд тестов бортовых систем.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-19» запланирован на 5 октября 2021 года со стартового комплекса «Восток» № 31 космодрома Байконур.

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