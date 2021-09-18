Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Южный#Космодромы#Байконур#OneWeb18.09.2021 16:23

Для аппаратов OneWeb доставлены диспенсеры и наземное оборудование

В пятницу, 17 сентября 2021 года, на космодром Байконур доставили два диспенсера и наземное вспомогательное оборудование для космических аппаратов OneWeb двух предстоящих миссий: №№ 37 и 38. Группа контейнеров с техническими изделиями прибыла в аэропорт «Крайний» самолетом Ил-76.

Специалисты Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») выполнили их выгрузку и дальнейшее транспортирование на площадку № 112 космодрома Байконур. Следующий этап технологических мероприятий — перемещение изделий на место хранения.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным Интернетом. Компания собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к июню 2022 года намерена развернуть группировку из 648 спутников первого поколения, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.

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