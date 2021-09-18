Source: Russia Federal Space

#ГРЦ Макеева#Владимир Дегтярь18.09.2021 10:45

В рамках ведущего проекта НОЦ пройдут первые испытания

В рамках Дней науки в Челябинской области в Южно-Уральском государственном университете состоялась научная сессия Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня «Передовые производственные технологии и материалы» (УМНОЦ). Представители правительства Челябинской, Свердловской и Курганской областей, ведущие ученые Урала и России обсуждали актуальные вопросы развития центра. С докладом об участии Государственного ракетного центра имени академика В.П. Макеева (ГРЦ, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») в ведущем проекте УМНОЦ выступил генеральный директор, генеральный конструктор предприятия, академик РАН Владимир Дегтярь.

Как сообщил Владимир Григорьевич, в настоящее время в рамках НОЦ выполняется проект «Исследования, разработка и создание демонстраторов двигательной установки с центральным телом, системы управления и контроля с искусственным интеллектом ракетно-космического комплекса с полностью многоразовой одноступенчатой ракетой-носителем и универсальной космической платформой». Участие ГРЦ предполагается в работах по исследованию, разработке и созданию демонстраторов двигательной установки с центральным телом и стенки бака для криогенных компонентов топлива с применением композиционных материалов для экспериментальных исследовании («Демонстратор-ГРЦ»).

Владимир Дегтярь отметил, что проектно-поисковые работы по созданию ракетно-космического комплекса с одноступенчатой многоразовой ракетой-носителем вертикального взлета и посадки ведутся в ГРЦ в инициативном порядке не первый год. Проект, действительно, инновационный и подразумевает, по сути, переход к созданию космического челнока, минуя этап создания частично многоразовых систем в ракете-носителе.

В настоящее время участники проекта (ГРЦ, ЮУрГУ, НИИМаш, НПО автоматики) ведут проектно-изыскательские работы по созданию научно-технического задела путем проведения теоретических исследований с применением математического моделирования и экспериментальных исследований. Полученные результаты планируется использовать для подтверждения возможности создания экономически эффективной многоразовой одноступенчатой ракеты.

Уже созданы первые проверочные образцы, модели, демонстраторы технологий. Тестовый пуск демонстратора двигательной установки запланирован на первые числа октября — тогда и будет проверена правильность заложенных проектных решений. Выступая с приветственным словом, губернатор Челябинской области Алексей Текслер назвал проект прорывным.

«Уникальность проекта состоит в полной возвращаемости ракеты, что гарантирует ее многоразовое использование. В четыре раза снизятся затраты по выводу полезной нагрузки космического аппарата, рекордно уменьшатся сроки запуска ракеты. По расчетам авторов, реализация проекта в полном объеме к 2030 году позволит нашей стране контролировать значительную часть мирового рынка коммерческих пусков и 30% мирового космического грузопотока. При этом производство новой космической техники будет целиком локализовано в России. В плане технологических эффектов проект обеспечивает качественный и количественный скачок в области новых конструкционных и теплозащитных материалов, — отмечает Алексей Текслер.Для Челябинской области проект имеет мощный социально-экономический эффект за счет развития кадрового потенциала, новых компетенций. Мы рассчитываем на то, что благодаря проекту уже к 30 году у нас появится более десяти тысяч высококвалифицированных, а значит, и высокооплачиваемых рабочих мест. Естественно, на них придут наши местные молодые научные и производственные кадры».

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