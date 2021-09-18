Source: Russia Federal Space

#космическая связь#Конференция#Юрий Урличич#ИСС Решетнева#Николай Тестоедов18.09.2021 18:10

Больше, чем просто связь

Продолжается регистрация на международную конференцию операторов и пользователей сети спутниковой связи РФ «SATCOMRUS». Мероприятие, которое в 2021 году пройдет в Калининграде 7-8 октября с трансляцией в онлайн-формате, будет посвящено роли спутниковой связи в цифровой трансформации экономики и общества.

Модераторами пленарной дискуссии, посвященной, в том числе, эволюции рынка спутниковой связи и вещания, выступят генеральный директор ГП КС Алексей Волин, а также генеральный директор МОКС «Интерспутник» Ксения Дроздова. Среди участников сессии — руководитель европейского аналитического агентства Euroconsult Паком Ревильон, первый заместитель генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрий Урличич, и.о. генерального директора ФГУП НИИР Олег Иванов, генеральный директор ИСС имени академика Решетнева (входит в Роскосмос) Николай Тестоедов и другие. Спикеры обсудят трансформацию телекоммуникационной сферы, перспективы сети 5G, возможности Интернета вещей и беспилотного транспорта, будущее рынка дополненной реальности в контексте телекома, а также задачи создания новой транспортной инфраструктуры и другие вызовы отрасли.

В центре внимания участников второй сессии конференции будут особенности спутниковой связи для транспорта и корпоративных пользователей, а именно специфика предоставления телекоммуникационных услуг на морских судах и подвижных объектах. Отдельно докладчики обратят внимание на вопросы развития телекоммуникационной инфраструктуры Северного морского пути, перспективы внедрения беспилотного судовождения в России и мире, а также на роль и возможности системы «Экспресс-РВ» при использовании спутниковой связи на подвижных объектах.

Модератором сессии выступит Евгений Буйдинов, заместитель генерального директора по развитию систем связи ГП КС. Впервые в истории конференции на связь с участниками в режиме реального времени с атомного ледокола выйдет капитан Дмитрий Лобусов. Он расскажет, как появление широкополосного спутникового доступа меняет повседневную жизнь экипажей судов.

Не менее важна роль спутниковой связи в решении социальных задач. В третьей сессии конференции речь пойдет об уменьшении цифрового разрыва между гражданами разных регионов, горожанами и жителями отдаленных населенных пунктов, предоставлении равного доступа к онлайн-образованию и госуслугам во время распространения Covid-19, развитии возможностей телемедицины и т.д. Модератором дискуссии выступит начальник службы развития бизнеса ГП КС Алексей Вдовин.

Завершающая сессия первого дня конференции SATCOMRUS будет посвящена спутниковым решениям для массового рынка. Какую нишу займет фиксированная спутниковая связь на массовом рынке в ближайшей перспективе? Как изменились пользователи VSAT-услуг в сегменте B2C за 5 лет? Коллективный доступ к сети Интернет через спутник — панацея или вынужденная мера для цифровизации населенных пунктов с численностью до 100 жителей? На эти и другие вопросы попробуют ответить участники дискуссии, после которой состоится торжественное награждение победителей SatComRus Award 2021. Второй день конференции будет посвящен деловым переговорам. Запланирована также и насыщенная экскурсионная программа.

Мероприятие пройдет при поддержке Госкорпорации «Роскосмос», Национальной Ассоциации Телерадиовещателей и АО «Калининградский янтарный комбинат». Генеральным информационным партнером выступает агентство «РИА Новости». Партнером ФГУП «Космическая связь» по подготовке конференции и ее техническим оператором является ООО «Исател».

Источник: Космическая связь

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