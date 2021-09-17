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#Роскосмос#НПЦАП17.09.2021 08:45

80 лет Ефиму Леонидовичу Межирицкому

Сегодня, 17 сентября 2021 года, исполняется 80 лет специалисту, руководителю работ в области создания систем автономного управления ракетными и ракетно-космическими комплексами, Герою Труда Российской Федерации Ефиму Леонидовичу Межирицкому.

Окончил вечернее отделение Московского института радиотехники, электроники и автоматики: специальность «Автоматика и телемеханика» (1969 г.); д.т.н. (2012 г.), академик Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского (2004). В 1961-1964 гг. служил в Советской Армии. В 1960-1961 гг. работал на предприятии п/я 2427 (НИИ-885, ныне — Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»): чертёжник-деталировщик.

С 1964 года работает в НПЦ АП имени академика Н.А. Пилюгина, г. Москва: прошел большой трудовой путь от техника (1964 г.) до генерального директора (с 2001 г.). Участвовал в разработке, испытании и изготовлении аппаратуры для САУ изделий Н-1, «Буран», «Зенит», «Протон», Р-14, МР-УР-100, «Пионер», РТ-23, «Тополь», «Тополь-М», «Протон-М», РБ «ДМ», «Фрегат», «ДМ-03», «ДМ SL-Б». Участник пусков по программе «Морской старт».

Заведующий базовой кафедрой Московского института радиотехники, электроники и автоматики при НПЦ АП (2004 г.), профессор кафедры и заведующий кафедрой МГТУ имени Н.Э. Баумана (2004 г.). Лауреат Государственной премии СССР (1990 г.), Государственной премии РФ (2012 г.), премии Правительства РФ (2006 г.).

Награжден орденами «За военные заслуги», «За заслуги перед Отечеством» II ст., медалями РФ и Украины, золотой медалью имени В.Ф. Уткина (2005 г.), др. ведомственными знаками. «Ветеран труда РФ» (2001 г.). «Ветеран космонавтики России» (2001 г.). «Заслуженный испытатель космической техники» (2005 г.). «Профессиональный инженер России» (2002 г.). Почетный ветеран труда НПО АП (1987 г.). Почётный член Российской академии ракетных и артиллерийских наук.

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