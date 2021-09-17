18 сентября по всей стране пройдёт Всероссийский день бега «Кросс нации»

Source: Russia Ministry of Sport

В субботу, 18 сентября, в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» по всей России пройдёт Всероссийский день бега «Кросс нации» – самое масштабное по количеству участников и географическому охвату спортивное мероприятие в стране.

В этом году в соревнованиях примут участие более 400 тыс. человек всех возрастов и любого уровня спортивной подготовки. Больше всего участников заявлено в Свердловской области – 22 тыс. человек, Республике Башкортостан – 20,5 тыс. человек, Санкт-Петербурге – 20 тыс. человек, Республике Татарстан – 19,5 тыс. человек.

Проведение «Кросса нации» приобщает россиян к занятиям физической культурой и здоровому образу жизни. Пробежать кросс смогут как жители России, так и иностранных государств. В забеге примут участие политические и государственные деятели, главы субъектов и городов, руководители министерств и ведомств Российской Федерации, а также спортсмены-профессионалы, олимпийские чемпионы и ветераны спорта.

Победители «Кросса нации» получат традиционные медали, дипломы и памятные призы от Министерства спорта Российской Федерации.

Общее руководство организацией и проведением Всероссийского дня бега осуществляют Министерство спорта Российской Федерации и Всероссийская федерация лёгкой атлетики. Непосредственное проведение мероприятия возлагается на органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта и главные судейские коллегии в местах проведения соревнований по предложению региональных федераций лёгкой атлетики.

Пресс-служба Минспорта России

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