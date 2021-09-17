Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата#НПЦАП#РКС18.09.2021 01:00

110 лет со дня рождения Евгения Степановича Губенко

Сегодня, 18 сентября 2021 года, исполняется 110 лет со дня рождения организатора создания радиотелеметрической аппаратуры для ракетно-космической техники, Лауреата двух Сталинских премий III ст. и Ленинской премии Евгения Степановича Губенко.

Окончил Ленинградскую военно-электротехническую Академию РККА имени С.М. Буденного: специальность «Телевидение» (1936 г.). Работал: в 1946-1952 гг. — НИИ-885 Министерства промышленности средств связи СССР (ныне — Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»): начальник лаборатории, заместитель главного инженера — внес вклад в разработку и создание первых телеметрических систем.

В 1952 году — в СКБ-567 (ныне — Российские космические системы, входит в Роскосмос): директор и главный конструктор, где возглавил работы по созданию телеметрической аппаратуры нового поколения и радиотехнических систем дальнего космоса и космической связи, в том числе измерительных комплексов первых искусственных спутников Земли и автоматических станций для исследований Луны, Марса и Венеры, а также межконтинентальных баллистических ракет Р-9А.

Под его руководством разработан проект первого радиотехнического комплекса дальней космической связи.

Лауреат двух Сталинских премий III ст. (1950, 1953 гг.), Ленинской премии (1957 г.). Награжден медалями «За оборону Ленинграда» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Выдающийся организатор создания радиотелеметрической аппаратуры для ракетно-космической техники Евгений Степанович Губенко скончался 18 декабря 1959 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

MIL OSI