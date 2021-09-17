Ю. Валяев принял участие в торжественной церемонии открытия памятника «Фронтовой медсестре»

Source: Russia – Council of the Federation

Мемориал располагается на территории Биробиджанского медицинского колледжа.

Сенатор Российской Федерации, представитель от исполнительного органа Государственной власти Еврейской автономной области Юрий Валяев ВаляевЮрий Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Еврейской автономной области принял участие в торжественной церемонии открытия памятника «Фронтовой медсестре».

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Памятник, который создал скульптор, член Союза художников России — Валентин Медведев, стал собирательным образом всех фронтовых медсестёр. Автора мемориала вдохновила Вера Сергеевна Кащеева – участник Великой Отечественной войны, санитарный инструктор. Единственная женщина 39-й гвардейской стрелковой дивизии, удостоившаяся звания Героя Советского Союза. Вера Кащеева также в числе первых женщин получила награду Международного комитета Красного Креста — медаль имени Флоренс Найтингейл. Это высший международный знак отличия для медицинских сестер, которая присуждается за исключительную преданность своему делу и храбрость при оказании помощи раненым и больным как в военное, так и в мирное время.

Мемориал «Фронтовой медсестре» располагается на территории Биробиджанского медицинского колледжа. Место символичное, так как медсестры-выпускницы медучилища участвовали в Великой Отечественной войне и в локальных конфликтах.

Юрий Валяев принял участие в торжественной церемонии открытия памятника «Фронтовой медсестре»

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Юрий Валяев принял участие в торжественной церемонии открытия памятника «Фронтовой медсестре»

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Юрий Валяев принял участие в торжественной церемонии открытия памятника «Фронтовой медсестре»

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Юрий Валяев принял участие в торжественной церемонии открытия памятника «Фронтовой медсестре»

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Юрий Валяев принял участие в торжественной церемонии открытия памятника «Фронтовой медсестре»

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Юрий Валяев принял участие в торжественной церемонии открытия памятника «Фронтовой медсестре»

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По словам Юрия Валяева, открытие такого памятника — важное событие для всей области, а подвиг Веры Кащеевой достоин памяти и уважения, так как это — пример героизма, силы духа и милосердия, проявленного в годы Великой Отечественной войны. «Чтя имена героев, мы передаем нашим будущим поколениям частичку истории и сохраняем память о своих славных земляках».

В ходе поездки в регион сенатор принял участие в совещании о мерах по социальному развитию ЕАО, которое провел Полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном Федеральном округе Юрий Трутнев. В обсуждении участвовали губернатор области Ростислав Гольдштейн, первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области Владимир Джабаров, ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области представители правительства региона. Были затронуты вопросы финансирования проектных работ по благоустройству города Биробиджана, ликвидации последствий паводка.

Правительство РФ приняло решение о дополнительном предоставлении ЕАО более одного миллиарда рублей на подготовку к осенне-зимнему отопительному сезону.

Профильным федеральным министерствам поручено представить в Правительство РФ согласованные предложения по поэтапному выходу Еврейской автономной области на уровень не ниже среднероссийского в рамках механизма межбюджетного выравнивания.

Ростислав Гольдштейн, Владимир Джабаров и Юрий Валяев также участвовали в торжественном открытии спортивного объекта в г. Облучье. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс стал первым спортивным объектом в Облученском районе с бассейном. В новом спорткомплексе в смену смогут заниматься более 50 человек, в том числе маломобильные жители района. Еще один спорткомплекс планируется построить в Биробиджане в ближайшие годы.

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