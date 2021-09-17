Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#МКС-66#Союз МС-19#Вызов17.09.2021 13:55

Экипажи МКС-66 поддержали многолетние предполетные традиции

Предстартовая подготовка экипажей МКС-66 на космодроме Байконур должна начаться в ближайшую субботу, 18 сентября 2021 года. За два дня до вылета в Казахстан они посетили знаковые места, связанные с историей отечественной космонавтики.

Напомним, что в основном экипаже МКС-66: космонавт Антон Шкаплеров, кинорежиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд. Их дублерами стали космонавт Олег Артемьев, кинооператор Алексей Дудин, актриса Алена Мордовина.

В музее Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, где расположен мемориальный рабочий кабинет Юрия Гагарина, экипажи МКС-66 оставили автографы в книге предстартовых записей. Этой традиции не один десяток лет. Теперь наряду с автографами космонавтов в музее Центра будут храниться предстартовые записи съемочной группы проекта «Вызов».

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У каждого экипажа есть фото из музейного зала международных космических полетов. Не стали отступать от традиции и экипажи МКС-66.

Затем делегация космонавтов и участников космического полета отправилась в Москву к Кремлевской стене, чтобы почтить память С.П. Королева, Ю.А. Гагарина и других выдающихся людей, которые внесли свой вклад в развитие космонавтики. Посещением дома-музея С.П. Королева в Москве закончился этот напряженный день.

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Старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19» запланирован на 5 октября 2021 года.

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