Утверждён новый состав Общественного совета при Минспорте России

Source: Russia Ministry of Sport

Приказом Минспорта России утверждён новый состав Общественного совета при Министерстве спорта Российской Федерации.

В состав Совета вошли 24 человека: Алан Абаев (Общественно-государственное физкультурно-спортивное объединение «Юность России»), Сергей Алексеев (Торгово-промышленная палата Российской Федерации), Артём Артемьев (Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России»), Константин Белый (Региональная общественная организация спортивный клуб «Бусидо»), Кирилл Воногов (Санкт-Петербургская региональная общественная организация «Объединение парусного спорта «Санкт-Петербургский парусный союз»), Олег Гадючкин (Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация «Всероссийская федерация школьного спорта»), Андрей Голдобин (Общественная организация «Российское физкультурно-спортивное общество «Локомотив»), Ольга Капранова (Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Международная академия спорта Ирины Винер»), Юрий Клюшенков (Общероссийская общественная организация «Деловая Россия»), Надежда Колодько (Некоммерческая организация «Ассоциация волонтёрских центров»), Виталий Королёв (Ассоциация «Некоммерческое партнёрство научно-исследовательский испытательный центр спортивных изделий «Висти»), Александр Кочетков (Общероссийская общественная организация «Ассоциация гольфа России»), Анна Лаврова (Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Международная академия спорта Ирины Винер»), Анна Максимова (Ассоциация производителей и экспортёров отечественных спортивных товаров и оборудования), Владимир Михалев (Общероссийская общественная организация «Российский студенческий спортивный союз»), Роман Ольховский (Общероссийская общественная организация «Российский студенческий спортивный союз»), Татьяна Полухина (Общероссийская общественная организация «Федерация фитнес-аэробики России»), Ирина Слуцкая (Добровольный физкультурный союз граждан и организаций в сфере популяризации физической культуры и развития массового спорта), Андрей Строкин (Общероссийская общественная организация «Паралимпийский комитет России»), Станислав Суровцев (Региональная общественная организация «Студенческий союз МГИМО(У) МИД России»), Раиса Терёхина (Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Международная академия спорта Ирины Винер»), Владимир Уткин (Общероссийский общественный фонд поддержки и развития спорта Российской Федерации), Сергей Фомин (Десногорская баскетбольная ассоциация «Центр спортивной подготовки баскетболистов»), Богдан Эберт (Региональная общественная организация «Союз каратэ-до»).

Первое заседание нового состава Общественного совета состоится 21 сентября в Общественной палате Российской Федерации. В ходе заседания будет избран новый председатель Совета и его заместители.

Общественный совет при Минспорте России осуществляет общественный контроль за деятельностью Министерства. Совет рассматривает проекты общественно значимых нормативных правовых актов и иных документов, разрабатываемых Минспортом. Участвует в мониторинге качества оказания Министерством государственных услуг, в антикоррупционной работе, оценке эффективности государственных закупок и кадровой работе Министерства. Совет принимает участие в работе аттестационных комиссий и конкурсных комиссий по замещению должностей. Рассматривает ежегодные планы деятельности Министерства, в том числе по исполнению указов, распоряжений и поручений Президента Российской Федерации. Участвует в публичном обсуждении концепции открытости Министерства, проводит слушания по приоритетным направлениям деятельности Министерства.

Общественный совет при Минспорте России является активным партнёром ведомства в решении задач по развитию физической культуры и спорта в стране.

Пресс-служба Минспорта России

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