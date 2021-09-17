Указ о единовременной выплате гражданам России, награждённым медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда»

Source: President of Russia – Kremlin
Текст Указа:
В связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни постановляю:
1. Произвести в 2021 году единовременную выплату в размере 50 000 рублей гражданам Российской Федерации, награждённым медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», постоянно проживающим на территории Российской Федерации, в Латвийской Республике, Литовской Республике, Эстонской Республике, на территориях Республики Абхазия, Республики Южная Осетия и Приднестровья.
2. Правительству Российской Федерации обеспечить в установленном порядке финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Указа, в том числе расходов на доставку единовременной выплаты, а также определить порядок и условия осуществления указанной выплаты.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.