Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#Космодромы#Восточный#OneWeb17.09.2021 16:00

Технический комплекс Восточного готов к работам с космическими аппаратами

Специалисты технического комплекса Космического центра «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») провели подготовку Унифицированного технического комплекса к работам с космическими аппаратами OneWeb.

В рамках подготовки были проверены и обслужены краны монтажно-испытательных корпусов ракет-носителей и космических аппаратов. Подготовлен склад-блоков с тепловым тамбуром, трансбордерные агрегаты и самоходные тележки с электрическими тягачами. Инженерные системы полностью готовы для обеспечения необходимого температурно-влажностного и чистотного режима. Системы газового контроля и пожаротушения исправны.

Данные работы ведутся на протяжении всего межпускового периода по контракту компании «Главкосмос» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») с компаниями Arianespace и Starsem.

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