С. Митин: Нам важно совершенствовать нормы правового регулирования и механизмы госзащиты российского рынка плодов и ягод

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в работе III Международной специализированной выставки технологий для современного садоводства и Конгресса «PRO Яблоко 2021».

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области принял участие в III Международной специализированной выставке технологий для современного садоводства и Конгрессе «PRO Яблоко 2021». Это одно из наиболее значимых событий для отраслей плодоводства и питомниководства АПК России проходит в Ставропольском крае.

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В ходе пленарного заседания сенатор зачитал приветствие Председателя Совета Федерации. Как отмечается в обращении, несмотря на сложные экономические условия, связанные с пандемией новой коронавирусной инфекции, садоводческие хозяйства агропромышленного комплекса демонстрируют устойчивый рост валового сбора плодовых культур, увеличиваю площади промышленных садов, обеспечивают население страны качественной и доступной продукцией.

В своем выступлении Сергей Митин подчеркнул, что Конгресс «PRO Яблоко» пользуется заслуженным авторитетом у представителей органов власти, общественных и отраслевых организаций, бизнес-сообщества, и зарекомендовал себя как эффективное дискуссионное пространство для развития деловых отношений и демонстрации передовых агротехнологий.

Парламентарий обратил внимание, что учитывая государственную важность обеспечения населения страны качественной витаминной продукцией, вопрос развития промышленного садоводства и питомниководства находится в последние годы на особом парламентском контроле Совета Федерации и его профильного Комитета. «Совет Федерации стал площадкой конструктивного диалога профильных министерств и ведомств, руководства регионов, отраслевого и научного сообщества, местом выработки своевременных государственных решений для обеспечения развития отечественного промышленного садоводства», — сообщил Сергей Митин.

По его словам, планомерная работа уже дала результаты — утверждена и реализуется «дорожная карта» развития промышленного производства фруктов, приняты федеральные законы о снижении ставки НДС на плодовую продукцию и саженцы, об агростраховании, об усилении контроля за применением пестицидов и агрохимикатов. Для обеспечения российских садоводов и питомниководов современной сельскохозяйственной техникой расширена номенклатура и увеличено финансирование программ льготного лизинга.

По словам Сергея Митина, в текущем году, в постпандемийный период, получили актуальность новые вопросы, своевременное решение которых во многом определит дальнейшее развитие отрасли. «Требует самой внимательной проработки вопрос совершенствования норм правового регулирования и механизмов государственной защиты российского рынка плодов и ягод от недобросовестной конкуренции в период массового сбора отечественной плодовой продукции. При этом важно учесть все существующие обязательства Российской Федерации в рамках договоров международного сотрудничества», — сказал сенатор.

Сергей Митин выразил убежденность, что работа Конгресса, инициативы и конкретные рекомендации, которые будут выработаны по итогам панельных дискуссий, послужат дальнейшему развитию российского садоводства и питомниководства.

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