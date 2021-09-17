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#НПО Энергомаш#Протон-ПМ17.09.2021 17:43

Специалисты Протон-ПМ приняли участие в заводских испытаниях комплекса обработки под кислород

Специалисты отдела главного металлурга и отдела новой техники компании «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») посетили НИИ «Гермес» в городе Златоусте, чтобы принять участие в заводских испытаниях установки обезжиривания под кислород. Комплекс разработан в рамках инвестиционного проекта «Реконструкция и техническое перевооружение механосборочного и гальванического производства агрегатов двигателя РД-191».

Новое оборудование предназначено для оснащения цеха сборки, который разместится в новом производственном корпусе на загородной площадке Протон-ПМ (Новые Ляды). В комплекс входят установки обезжиривания методами погружения и прокачки, что позволит производить обработку деталей и сборочных единиц любой конфигурации. Кроме того, на участке площадью 230 кв. м разместится устройство регенерации рабочей жидкости, позволяющая очищать реагент от загрязнений и повторно использовать в технологическом процессе.

Андрей Жарков, заместитель главного инженера по инвестиционным проектам Протон-ПМ: «При выборе оборудования для оснащения участка, специалисты предприятия изучили опыт наших коллег из НПО Энергомаш, Воронежского центра ракетного двигателестроения и Красноярского машиностроительного завода. После проведения конкурсных процедур и определения поставщика, мы провели ряд рабочих совещаний со специалистами НИИ „Гермес“, на которых была разработана спецификация необходимого оборудования и технические требования к нему».

На текущий момент на заводе-изготовителе ведутся работы по упаковке и отгрузке комплекса в адрес Протон-ПМ. Параллельно идёт завершение строительно-монтажных работ в корпусе 82. Полностью возведены основные строительные конструкции, завершён монтаж вентиляционных систем и освещения. Ведётся установка стеновых гипсометаллических панелей и устройство специализированного полового покрытия. Отделочная часть работ планируется к завершению до конца сентября. В октябре 2021 года начнётся сборка поступившего оборудования, а в ноябре — пуско-наладочные работы.

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