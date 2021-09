Состоялось XXIV Общее собрание Международного делового конгресса

Source: Gazprom in Russian

17 сентября 2021, 14:50

Сегодня под руководством Председателя Правления ПАО «Газпром», Президента Международного делового конгресса (МДК) Алексея Миллера состоялось XXIV Общее собрание Конгресса. Мероприятие прошло на площадках в Санкт-Петербурге и Сингапуре с возможностью как личного, так и дистанционного участия.

В приветственном обращении к участникам собрания Алексей Миллер подчеркнул, что в фокусе внимания Конгресса остаются актуальные тенденции мировой экономики.

«Это, в первую очередь, повсеместная цифровизация. Она способствует повышению эффективности бизнеса и открывает перед нами новые возможности. Еще одна важная тенденция — климатические цели, которые многие компании и страны ставят перед собой. Уверен, решить глобальную задачу по снижению воздействия на окружающую среду можно во многом благодаря использованию природного газа», — сказал Алексей Миллер.

Участники собрания заслушали доклады председателей рабочих комитетов, обсудили деятельность МДК в 2020–2021 годах и приняли решения по процедурным вопросам.

По итогам ранее проведенного голосования новыми членами Президиума МДК выбраны Барбара Фрей, исполнительный вице-президент Schneider Electric, и Клаус-Дитер Маубах, Главный исполнительный директор Uniper SE. Кроме того, члены Президиума единогласно утвердили Барбару Фрей на пост председателя рабочего комитета «Информация и коммуникации».

На полях МДК состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и Клауса-Дитера Маубаха. Стороны обсудили ключевые вопросы и перспективы взаимодействия «Газпрома» и Uniper SE в газовой сфере.

В рамках МДК также состоялась международная конференция «Вызовы и возможности растущих энергетических рынков Азии».

Юбилейное XXV Общее собрание МДК состоится в 2022 году в Санкт-Петербурге. ПАО «Газпром» выступит его генеральным спонсором.

Международный деловой конгресс (МДК) — неправительственная некоммерческая организация.

В состав Конгресса входят более 100 компаний и организаций из 23 стран. В том числе «Газпром», Bank of China, China National Petroleum Corporation, Comita D. D., DNV GL AS, Ernst and Young BV, Huawei Technologies Co Ltd., Mitsubishi, Mizuho Bank, N.V. Nederlandse Gasunie, OMV AG, Pietro Fiorentini S.P.A., Petrovietnam, SAP LLC, Siemens, Shell, Schneider Electric, Schlumberger Ltd., Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe, TotalEnergies, Uniper, Wintershall Dea, Yokogava Electric, ВТБ, «Сахалин Энерджи», «Сербиягаз» и другие.

Высший орган Конгресса — Общее собрание. Руководство организацией осуществляет Президиум в составе 49 человек. За решение оперативных вопросов отвечает Исполнительное Правление из семи человек.

Конгресс занимается практическими вопросами экономического сотрудничества, разработкой предложений по устранению препятствий и созданию благоприятных условий для эффективного и безопасного ведения предпринимательской деятельности. Практическая работа МДК осуществляется в рамках восьми рабочих комитетов: «Энергетика», «Промышленность, инновации и перспективное развитие», «Законодательство, банки, финансы», «Информация и коммуникации», «Экология и здравоохранение», «Современные технологии и перспективные проекты нефтегазового комплекса», «Управление человеческими ресурсами», «Безопасность предпринимательства».

Uniper SE — энергетическая компания (головной офис располагается в Дюссельдорфе, Германия), специализирующаяся на природном газе, производстве электроэнергии и глобальной энергетической торговле. «Газпром» и Uniper взаимодействуют в сфере поставок и транспортировки газа, а также реализуют программу научно-технического сотрудничества.

