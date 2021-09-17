Source: President of Russia – Kremlin

Во встрече также участвуют Премьер-министр Армении Никол Пашинян Пашинян НиколПремьер-министр Республики Армения , Президент Белоруссии Александр Лукашенко Лукашенко Александр ГригорьевичПрезидент Республики Беларусь , Премьер-министр Индии Нарендра Моди Моди НарендраПремьер-министр Индии , Президент Ирана Сейед Эбрахим Раиси, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Токаев Касым-Жомарт КемелевичПрезидент Республики Казахстан , Председатель КНР Си Цзиньпин Си ЦзиньпинПредседатель Китайской Народной Республики , Президент Киргизии Садыр Жапаров Жапаров Садыр НургожоевичПрезидент Республики Киргизия , Президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух, Премьер-министр Пакистана Имран-Хан, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов Бердымухамедов Гурбангулы МяликгулыевичПрезидент Туркменистана , Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев Мирзиёев Шавкат МиромоновичПрезидент Республики Узбекистан , а также Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась и Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов.

Заседание проводит Президент Таджикистана Эмомали Рахмон Рахмон Эмомали ШариповичПрезидент Республики Таджикистан как глава государства, председательствующего в ШОС Краткая справка Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и ОДКБ Краткая справка Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в текущем году.

Ранее в Душанбе состоялись сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ и заседание Совета глав государств – членов ШОС.

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