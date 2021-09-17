Сенаторы встретились с группой международных наблюдателей от МПА СНГ на выборах депутатов Государственной Думы

Source: Russia – Council of the Federation

Наш принцип – максимальная открытость, мы готовы обеспечить необходимые условия для полноценной работы всех международных наблюдателей, отметили в Совете Федерации.

В Совете Федерации состоялась встреча сенаторов с группой международных наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ (МПА СНГ) на выборах депутатов Государственной Думы.

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Вице-спикер СФ подчеркнул, что Российская Федерация в организации выборов в соответствии с пожеланиями избирателей продвинулась далеко вперед, и в своей работе ориентируется на лучшие международные практики.

При этом он отметил, что выборы в России проводятся с учетом эпидемиологической ситуации, и поэтому голосование проходит три дня. В этой связи заместитель Председателя СФ добавил, что четко регулируется и количество наблюдателей на избирательных участках.

«Мы проводим выборы демократично и прозрачно в соответствии с Конституцией нашей страны», — заявил Константин Косачев.

Председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области поблагодарил коллег, что они откликнулись на приглашение и нашли возможность принять участь в работе миссии международного наблюдения за выборами депутатов Государственной Думы, несмотря на объективные сложности, связанные с пандемийными ограничениями.

В ходе беседы глава Комитета СФ указал на Конвенцию о стандартах свободных демократических выборов в странах СНГ, подписанную в 2002 г. Впервые в мировой практике избирательные стандарты были закреплены в форме международно-правового акта, носящего обязательный характер для государств его подписавших, подчеркнул он. На базе МПА СНГ создан Международный институт мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств – участников МПА СНГ, который проводит большую работу по выработке правил и методик наблюдения, основанных на Конвенции.

Встреча сенаторов РФ с группой международных наблюдателей от МПА СНГ на выборах депутатов ГД

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Константин Косачев

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Григорий Карасин

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Встреча сенаторов РФ с группой международных наблюдателей от МПА СНГ на выборах депутатов ГД

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Встреча сенаторов РФ с группой международных наблюдателей от МПА СНГ на выборах депутатов ГД

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Встреча сенаторов РФ с группой международных наблюдателей от МПА СНГ на выборах депутатов ГД

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Встреча сенаторов РФ с группой международных наблюдателей от МПА СНГ на выборах депутатов ГД

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Встреча сенаторов РФ с группой международных наблюдателей от МПА СНГ на выборах депутатов ГД

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Константин Косачев

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Встреча сенаторов РФ с группой международных наблюдателей от МПА СНГ на выборах депутатов ГД

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Встреча сенаторов РФ с группой международных наблюдателей от МПА СНГ на выборах депутатов ГД

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Встреча сенаторов РФ с группой международных наблюдателей от МПА СНГ на выборах депутатов ГД

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Встреча сенаторов РФ с группой международных наблюдателей от МПА СНГ на выборах депутатов ГД

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Григорий Карасин напомнил, что в Конвенции среди основных стандартов демократических выборов закреплены открытый и гласный характер выборов, а также осуществление общественного и международного наблюдения за выборами. «Это касается и нашего законодательства, которое сегодня тщательно проработано, учитывает все нюансы выборного процесса и способно обеспечить реализацию избирательных прав граждан», — уточнил сенатор.

«У вас будет возможность все увидеть непосредственно на избирательных участках, в ЦИКе. Надеюсь, что российский опыт будет вам интересен. Для нас важно ваше мнение, взгляд со стороны», — отметил парламентарий.

«Наш принцип – максимальная открытость, мы готовы обеспечить необходимые условия для полноценной работы всех международных наблюдателей. Убежден, что такая совместная работа пойдёт на пользу всем нашим государствам и международной атмосфере в целом», — заявил Григорий Карасин.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Фарит Мухаметшин, МухаметшинФарит Мубаракшевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области члены Комитета СФ по международным делам Андрей Климов КлимовАндрей Аркадьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пермского края и Григорий Рапота, РапотаГригорий Алексеевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Курской области Генеральный секретарь Совета Межпарламентской Ассамблеи МПА СНГ Дмитрий Кобицкий, члены группы международных наблюдателей от МПА СНГ на выборах депутатов Государственной Думы.

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