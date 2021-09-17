Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#OneWeb#Владимир Устименко#Космодромы#Байконур#Восточный#Гвианский космический центр17.09.2021 03:40

Россия до конца 2021 года запустит еще три ракеты со спутниками OneWeb

Россия планирует запустить до конца 2021 года еще три ракеты-носителя «Союз-2» с британскими спутниками связи OneWeb, заявил руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.

«Вот 14 сентября состоялся уже десятый успешный запуск (по программе OneWeb — ред.), более 300 космических аппаратов уже на орбите, а до конца года по плану мы запустим еще три ракеты с разных космодромов», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в пресс-службе компании «Главкосмос» (входит в Роскосмос) сообщали РИА Новости, что в 2021 году с космодромов Байконур, Восточный и Куру планируются восемь-десять стартов ракет «Союз-2» со спутниками OneWeb, из которых выполнены уже шесть.

Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет «Союз-2» с космодромов Байконур, Восточный и Куру (Гвианский космический центр) был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков «Союзов» сокращено до 19. Выполнены уже десять: четыре с Байконура, пять с Восточного и один с Куру, на орбиту выведены 322 спутника.

OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к июню 2022 года намерена развернуть группировку из 648 спутников первого поколения, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.

Источник: РИА Новости15 сентября 2021 года, 16:44

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