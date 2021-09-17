Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-6517.09.2021 18:51

Российский экипаж МКС принял участие в выборах депутатов Госдумы

Космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Пётр Дубров приняли участие в голосовании на выборах депутатов Государственной думы Российской Федерации Федерального Собрания восьмого созыва. Члены российского экипажа Международной космической станции отдали свои голоса в первый день голосования.

Пётр Дубров воспользовался правом голосования через доверенное лицо на Земле, которым стал заместитель начальника Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина по подготовке космонавтов — командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

Олег Новицкий в свою очередь воспользовался возможностью электронного голосования через официальный портал мэра и правительства города Москвы Mos.Ru.

С 17 по 19 сентября 2021 года в России проходят выборы различных уровней. Гражданам страны предстоит избрать депутатов Госдумы VIII созыва, глав девяти субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Также в эти дни проходят муниципальные выборы. Основной день голосования назначен на 19 сентября.

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