Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Циолковский#Космодромы#Восточный17.09.2021 11:03

Роскосмос поздравляет ЗАТО Циолковский с 60-летием!

Сегодня, 17 сентября 2021 года, городскому округу Циолковский исполняется 60 лет со дня образования. Славная история города от Углегорска до Циолковского неразрывно связана с достижениями отечественной ракетно-космической промышленности.

ЗАТО Циолковский носит имя великого теоретика космоса, исследователя и изобретателя Константина Эдуардовича Циолковского, 164-летие со дня рождения которого отмечается сегодня. В ходе праздничных мероприятий, посвященных дню города, 8 жителям Циолковского, удостоенным звания почетного гражданина города, вручены соответствующие знаки.

На территории динамично развивающегося муниципального образования ЗАТО Циолковский находится первый в истории гражданский космодром Российской Федерации «Восточный». Социально-экономическое развитие Циолковского, повышение уровня жизни горожан для Корпорации являются приоритетными задачами на ближайшую перспективу.

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