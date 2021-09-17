Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Центр Хруничева17.09.2021 06:30

Ракета-носитель «Протон-М» отправлена из Москвы на Байконур

В ночь на пятницу, 17 сентября 2021 года, железнодорожный состав с ракетой-носителем «Протон-М», разгонным блоком «Бриз-М» и головным обтекателем был отправлен с завода-изготовителя Государственного космического научно-производственного центра имени М.В.Хруничева (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») на космодром Байконур.

Ракета-носитель и разгонный блок разработаны и серийно изготавливаются ГКНПЦ имени М.В. Хруничева. Начиная с 1965 года, состоялось 425 пусков различных модификаций ракеты «Протон».

Модернизированная ракета-носитель «Протон-М» с улучшенной системой управления, более высоким уровнем эксплуатационных характеристик и экологических показателей эксплуатируется с 2001 года. «Протон-М», оснащенный разгонным блоком «Бриз-М», выводит на геостационарную орбиту полезную нагрузку массой до 3,3 т, и свыше 6 т на геопереходную орбиту.

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