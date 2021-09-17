Правительство Российской Федерации утвердило перечень услуг для получения налогового вычета за занятия физической культурой и спортом

Source: Russia Ministry of Sport

Правительство Российской Федерации утвердило перечень услуг, за которые граждане могут получить налоговый вычет за занятия физической культурой и спортом. Проект постановления был разработан Министерством спорта Российской Федерации.

В список услуг входят физкультурно-оздоровительные услуги, услуги по обеспечению участия в физкультурных мероприятиях, разработка тренировочных планов и программ занятий физической культурой.

Максимальная сумма трат, с которых можно будет получить налоговый вычет, составит 120 тысяч рублей. Гражданин вправе получить вычет в размере 13%, что не должно превышать 15,6 тысяч рублей.

Для того чтобы получить вычет, организация, предоставляющая физкультурно-оздоровительные услуги, должна быть включена в специальный перечень организаций. Условия для включения – физическая культура и спорт должны быть основным видом деятельности, в штате должны работать сотрудники, имеющие профильное образование не ниже среднего профессионального и организации не должны быть в реестре недобросовестных поставщиков товаров и услуг. Данный перечень организаций будет сформирован Минспортом России к декабрю 2021 года в целях обеспечения возможности получения уже с января 2022 года гражданами социального налогового вычета за оказанные им физкультурно-оздоровительные услуги. Перечень будет размещён на официальном сайте Минспорта России.

Гражданину необходимо будет предъявить кассовый чек и договор о предоставлении услуг, чтобы оформить налоговый вычет. Родители также смогут получить выплату за детей в возрасте до 18 лет.

Пресс-служба Минспорта России

MIL OSI