Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Восточный#Циолковский#ЦЭНКИ17.09.2021 05:00

Поезд Победы в Циолковском

Сегодня, 17 сентября 2021 года, в ЗАТО Циолковский Амурской области состоялось открытие уникальной, не имеющей аналогов иммерсионной инсталляции, размещенной в движущемся составе — «Поезд Победы». В её основе — история о Великой Отечественной войне, рассказанная от лица ветерана-железнодорожника.

2021 год в Российской Федерации объявлен Годом науки и технологий, поэтому особое внимание уделено научным открытиям и достижениям советских ученых, которые внесли неоценимый вклад в Победу в Великой Отечественной войне и развитие мировой науки в целом. За период 1941-1945 годов было подано свыше 24 тысяч заявок на изобретения и выдано 7 тысяч авторских свидетельств и патентов. Среди них разработки математика, «теоретика космонавтики» М.В. Келдыша и многих других.

Размещение передвижного музея «Поезд Победы» осуществлено при поддержке Госкорпорации «Роскосмос», Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в Роскосмос), Минобрнауки России, компании «Российские железные дороги» и Администрации ЗАТО Циолковский.

Передвижной музей будет открыт для посещения до 19 сентября 2021 года.

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