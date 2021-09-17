Н. Журавлев рассказал о деятельности рабочей группы по развитию финансовых инструментов и ближайших планах законодателей

Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ принял участие в Международном банковском форуме «Банки России – XXI век».

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области выступил на панельной сессии «Ключевые вызовы и направления развития финансового рынка» проходящего в Сочи Международного банковского форума «Банки России – XXI век».

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Мероприятие организовано Ассоциацией банков России. В обсуждении приняли участие Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, представители Министерства финансов России, Министерства экономического развития РФ, ведущих банков.

Николай Журавлев огласил приветствие Председателя СФ Валентины Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга В своем выступлении сенатор подчеркнул, что благодаря принятым оперативным мерам российская экономика стойко перенесла последствия пандемии. «Мы видим, что растут доходы, наблюдаем существенный темп прироста инвестиций в основной капитал во втором квартале текущего года. Главное, чтобы эти тенденции стали долгосрочными. Для этого, в том числе, нужны новые инвестиционные инструменты и стимулы», — сказал вице-спикер СФ.

Николай Журавлев выступил на панельной сессии «Ключевые вызовы и направления развития финансового рынка» проходящего в Сочи Международного банковского форума «Банки России – XXI век»

Парламентарий отметил важность реализации «дорожной карты» по развитию финансовых инструментов. «За этими мероприятиями стоят новые законопроекты, изменения в подзаконные акты. В том числе, в части защиты и поощрения капиталовложений (СЗПК), «зеленого» финансирования, развития частно-государственного партнерства и концессий, бессрочных облигаций, стимулирования формирования линейки предварительных публичных размещений и IPO фондов, IPO для компаний малой и средней капитализации, расширения факторинговых операций для субъектов малого и среднего предпринимательства и многое другое», — указал он.

Николай Журавлев также обратил внимание на меры по исключению регуляторного арбитража для накопительного страхования жизни по сравнению с другими инвестиционными продуктами. По его словам, сенаторы уже подготовили проект соответствующего закона. «Устранение арбитража актуально не только между страховыми компаниями и НПФ, но и между банковскими и небанковскими организациями, банками и МФО и т. д.», — подчеркнул сенатор.

Он заявил, что сегодня совместно с ЦБ также идет работа над законопроектом о консолидированном надзоре за некредитными финансовыми организациями. «Сейчас торговые площадки при продаже товаров и услуг предоставляют рассрочки гражданам, которые не попадают под регулирование Центробанка, а это тоже риски закредитованности граждан. И тут тоже не должно быть регуляторного арбитража. Все это требует контроля со стороны мегарегулятора», — сказал он.

В числе законодательных инициатив сенатор отметил документ, ограничивающий списание социальных выплат в счет платежей по займам без предварительного согласия получателя, разработанный в соответствии с поручением Президента, законопроект, направленный на создание платформы «Знай своего клиента», документ о кредитном рейтинге как основном критерии для отбора финансовых организаций, законопроект о расчете показателя долговой нагрузки и другие.

Парламентарий также остановился на правоприменительной практике закона по блокировке платежей в пользу организаций, чьи сайты находятся в едином реестре запрещенных доменных имен. «Финансовые организации столкнулись со сложностями при реализации нормы, мы уже работаем над поправками, которые обеспечат автоматический доступ к реестру запрещенных доменных имен».

Среди других предложений — продолжить работу по дедолларизация экономики, упорядочить регуляторные изменения, запустить стимулы для инструментов «зеленого» финансирования, продолжить работу по повышению финансовой грамотности населения.

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