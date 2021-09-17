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#Роскосмос#Набсовет#Константин Матвеев17.09.2021 14:43

Набсовет согласовал назначение К.Н. Матвеева заместителем генерального директора по капитальному строительству

Сегодня, 17 сентября 2021 года, состоялось очередное заседание наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос». Члены Набсовета согласовали назначение Константина Николаевича Матвеева заместителем генерального директора по капитальному строительству Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».

Константин Матвеев родился 5 декабря 1959 года, окончил Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина и Всесоюзный ордена Трудового Красного Знамени заочный политехнический институт.

Много лет проработал в ООО «Атомэнергострое», пройдя путь от мастера до генерального директора по производству, работал на руководящих должностях на таких предприятиях, как ОАО «Татэнерго», ОАО «Камгэсэнергострой».

В 2005-2010 гг. возглавлял компанию — генерального подрядчика по строительству нефтеперерабатывающего завода «Танеко». Под его руководством построен завод по производству цельнометаллокордных шин по лицензии компании Continental.

В 2011-2021 гг. работал в АО «Мосинжпроект», где реорганизовал компанию из проектного института в инжиниринговое предприятие и занимался строительством объектов московского метрополитена.

В июле 2021 гг. — был назначен советником Генерального директора Госкорпорации «Роскосмос».

Награжден медалью «За доблестный труд», заслуженный строитель Республики Татарстан.

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