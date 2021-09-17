М. Ахмадов обсудил перспективные направления развития туризма в Чеченской Республике

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел рабочую встречу с министром ЧР по туризму М. Байтазиевым и главой администрации Шалинского муниципального района Р. Айдамировым.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики Мохмад Ахмадов АхмадовМохмад Исаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики провёл рабочую встречу с министром Чеченской Республики по туризму Муслимом Байтазиевым и главой администрации Шалинского муниципального района Русланом Айдамировым.

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В ходе беседы обсуждались перспективные направления развития туризма в субъекте РФ. «Наш регион в последние годы становится центром притяжения туристов, а с началом пандемии развитие внутреннего туризма в Чечне набирает новые обороты», — сообщил сенатор.

Мохмад Ахмадов отметил, что в Республике существует много возможностей для всех категорий туристов — любителей высокогорного отдыха и красот природы Кавказа, приверженцев активного горнолыжного, культурного, пляжного туризма. Также есть возможности для лечения, паломничества.

«Далеко за пределами Республики знают о наших мечетях, среди которых особо выделяются мечети в городах Шали, Аргуне и, конечно же, в Грозном. Их возведение и восстановление стало одним из приоритетных направлений работы руководства ЧР. Красота мечетей нашего региона восхищает взор туристов со всех уголков планеты», — подчеркнул сенатор.

Мохмад Ахмадов провёл рабочую встречу с министром Чеченской Республики по туризму Муслимом Байтазиевым и главой администрации Шалинского муниципального района Русланом Айдамировым

Помимо этого, по словам Мохмада Ахмадова, в Шали планируется строительство нового центрального городского парка, что стало возможным благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды, проводимом Министерством строительства и жилищного хозяйства РФ в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

«У туризма в Чеченской Республике большое будущее: в перспективе планируется улучшить транспортное сообщение между туристическими объектами, увеличить количество интересных маршрутов, расширить сферу услуг», — подытожил парламентарий.

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