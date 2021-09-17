К. Косачев встретился с председателем Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по вопросам внешней политики С. Рачковым

Source: Russia – Council of the Federation

Белорусский парламентарий находится в РФ в качестве официального наблюдателя за выборами в Государственную Думу от Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

Заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл встретился с председателем комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по вопросам внешней политики, председателем Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности Сергеем Рачковым.

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Белорусский парламентарий находится в Российской Федерации в качестве официального наблюдателя за выборами в Государственную Думу от Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

В ходе встречи обсуждались вопросы работы международных наблюдателей в ходе начавшихся выборов. Вице-спикер СФ выразил готовность оказать все возможное содействие с тем, чтобы миссия наблюдения протекала без помех, в полном соответствии с российским законодательством и международными стандартами.

Константин Косачев встретился с председателем Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по вопросам внешней политики Сергеем Рачковым

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Константин Косачев встретился с председателем Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по вопросам внешней политики Сергеем Рачковым

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Константин Косачев встретился с председателем Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по вопросам внешней политики Сергеем Рачковым

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Константин Косачев встретился с председателем Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по вопросам внешней политики Сергеем Рачковым

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Константин Косачев встретился с председателем Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по вопросам внешней политики Сергеем Рачковым

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Константин Косачев встретился с председателем Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по вопросам внешней политики Сергеем Рачковым

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Константин Косачев встретился с председателем Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по вопросам внешней политики Сергеем Рачковым

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Константин Косачев подчеркнул, что мнение его белорусского коллеги, который имеет немалый опыт работы в качестве наблюдателя, в частности в миссиях БДИПЧ ОБСЕ, безусловно, будет весьма авторитетным и значимым.

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