Source: President of Russia – Kremlin

Заседание проходит в Душанбе под председательством Президента Таджикистана Эмомали Рахмона Рахмон Эмомали ШариповичПрезидент Республики Таджикистан . Во встрече также участвуют Премьер-министр Индии Нарендра Моди Моди НарендраПремьер-министр Индии , Председатель КНР Си Цзиньпин Си ЦзиньпинПредседатель Китайской Народной Республики , Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Токаев Касым-Жомарт КемелевичПрезидент Республики Казахстан , Президент Киргизии Садыр Жапаров Жапаров Садыр НургожоевичПрезидент Республики Киргизия , Премьер-министр Пакистана Имран-Хан, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев Мирзиёев Шавкат МиромоновичПрезидент Республики Узбекистан .

Помимо глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества Краткая справка Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) на заседание приглашены Президент Белоруссии Александр Лукашенко Лукашенко Александр ГригорьевичПрезидент Республики Беларусь , Президент Ирана Сейед Эбрахим Раиси и Президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух как главы государств – наблюдателей при ШОС, а также Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов Бердымухамедов Гурбангулы МяликгулыевичПрезидент Туркменистана как гость председательствующей стороны.

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