Г. Карелова: Программа третьего Евразийского женского форума отражает настрой женщин всего мира расширять сотрудничество и укреплять дружбу

Source: Russia – Council of the Federation

На официальном сайте форума http://2021.eawf.ru опубликована подробная программа мероприятий, в том числе в рамках региональной недели.

На официальном сайте третьего Евразийского женского форума, который пройдет 13–15 октября 2021 года в Санкт-Петербурге, опубликована его деловая программа. Организаторами форума выступают Совет Федерации и Межпарламентская Ассамблея государств — участников Содружества Независимых Государств, оператор мероприятия – Фонд Росконгресс.

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Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области отметила: «Подготовленная нами программа Евразийского женского форума отражает настрой женщин всего мира объединяться, расширять сотрудничество и укреплять дружбу, чтобы внести весомый вклад в решение самых насущных глобальных задач».

С 5 по 11 октября также пройдет региональная неделя Евразийского женского форума. По словам Галины Кареловой, каждый день будет посвящен определенной теме. В частности, участники обсудят Национальную стратегию в интересах женщин в действии, вопросы обеспечения женского здоровья, будущее женского предпринимательства, новые подходы к участию женщин в развитии сельского хозяйства и модернизации агропромышленного комплекса. Пройдет и 17-часовой марафон женского лидерства, в котором смогут принять участие женщины из всех регионов России. «Эта неотъемлемая часть форума задаст тон, настрой самому форуму, объединяющему женщин из разных стран».

В деловую программу вошли десятки мероприятий, которые состоятся в музейно-выставочном комплексе «Вселенная воды» и в Таврическом дворце. «Программа станет основным гайдом-помощником участников форума. В ней все мероприятия разделены не только по дням, но и по темам, указаны конкретные вопросы дискуссий. Уверена, благодаря этому документу гости форума смогут быстро сориентироваться в насыщенном потоке событий», — считает Галина Карелова.

Дискуссии, тематические, стратегические и аналитические сессии систематизированы по пяти основным темам.

В рамках платформы «Миссия женщин в формировании новой повестки мира и доверия», в частности, будут затронуты вопросы женского участия в развитии дипломатии и построения Большого Евразийского партнерства.

Платформа «Миссия женщин в формировании здорового общества» ответит в том числе на вопросы о роли и возможностях женщин для обеспечения здорового будущего, а также о новых эффективных технологиях, механизмах и подходах в популяризации здорового образа жизни.

Решение комплекса экологических проблем обсудят участники мероприятий платформы «Миссия женщин в сохранении планеты. Философия осознанного потребления и экологичного будущего».

В ходе дискуссий на платформах «Миссия женщин в социальных преобразованиях» и «Миссия женщин в цифровизации и развитии экономики» будут затронуты темы социальных изменений в обществе, расширения участия женщин в быстрорастущих секторах экономики, необходимость перемен в системе образования, чтобы цифровая грамотность стала базовым навыком современного человека.

На обсуждение сессий по теме «Женщины в агропромышленном комплексе» вынесены такие вопросы, как наиболее востребованные проекты АПК на международном рынке инвестиций, будущее профессий в сфере АПК и что рекомендовать производителям сельскохозяйственных товаров для подготовки к предстоящим изменениям.

Особое внимание в программе уделено проектам Евразийского женского форума. Планируется провести международный телемост женщин-победителей Стартап-тура и женщин-лидеров международных технологических и инновационных проектов; прямую линию с женщинами-предпринимателями в рамках открытия цифровой платформы женского бизнеса; открытый диалог «Российские соотечественницы за рубежом»

Важнейшей частью программы форума традиционно станут экспертные сессии с участием международных организаций и объединений. Среди них — выездное заседание «Женской двадцатки», сессия Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Всемирного Банка, заседание Делового женского альянса БРИКС.

Впервые пройдет встреча Международного клуба победителей и участников Международного конкурса АТЭС (APEC BEST AWARD), а также заседание Международной рабочей группы по улучшению гендерного баланса в ядерной сфере Агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития.

Подробно ознакомиться с деловой программой можно на сайте http://2021.eawf.ru/

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