Source: Russia Federal Space

#Главкосмос#FAMEX-202117.09.2021 22:42

Главкосмос представит возможности российской космической промышленности на FAMEX-2021

Компания «Главкосмос» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») с 22 по 25 сентября 2021 года примет участие в работе международной аэрокосмической выставки FAMEX-2021, которая пройдет на авиабазе Санта-Лусия неподалеку от Мехико (Мексика).

В рамках выставки компания проведет презентацию своих достижений и возможностей российской космической промышленности для потенциальных зарубежных заказчиков. Особый акцент будет сделан на потребностях стран Латинской Америки в сфере коммерческих проектов в космосе, перспективных научных исследованиях, которые российская сторона могла бы предложить Мексике и другим странам латиноамериканского региона.

На стенде компании (D-103) будет также представлена продукция российской частной компании «Спутникс», специализирующейся на создании нано- и микроспутников и являющейся партнером «Главкосмоса».

Как ожидается, в ходе FAMEX-2021 «Главкосмос» и мексиканская компания Space JLTZ Holdings подпишут меморандум о сотрудничестве в сфере продвижения продукции российской ракетно-космической промышленности на территории Мексики.

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Главкосмос — дочерняя компания Госкорпорации «Роскосмос». Главная задача компании — продвижение достижений российской ракетно-космической промышленности на мировые рынки и управление комплексными международными проектами. За более чем тридцатипятилетнюю историю компании успешно реализовано более 140 международных контрактов, в том числе осуществлен запуск более 170 космических аппаратов в качестве попутной полезной нагрузки.

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